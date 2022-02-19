خالد عكاشة: مصر لديها رؤية واضحة لتنمية أفريقيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القيادة السياسية المصرية تسير بخطة استراتيجية بدأتها في العامين اللذين تولت فيهما رئاسة الاتحاد الإفريقي، ومنذ ذلك التاريخ كان هناك رؤية استراتيجية للدولة المصرية لتكون الجسر الفعال بين القارة الإفريقية باعتبارها قائدة للاتحاد الإفريقي، وبين مختلف مناطق العالم.

قارة إفريقيا هي المستقبل

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي نجحت القاهرة في تحقيق قدر كبير من التشابك الفعال والجيد، ونقلت صورة الشراكة الإفريقية مع المجتمع الدولي بشكل متميز، لافتًا إلى أن الرئسي عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا أن قارة أفريقيا هي قارة المستقبل.

الرئيس السيسي يدعوا المجتمع الدولي للشراكة مع إفريقيا

وأوضح أن الرئيس السيسي دائمًا ما يدعوا المجتمع الدولي للشراكة مع أفريقيا لتحقيق مصالح متبادلة لأبناء القارة، مشددًا على أنه «لن يقدم لنا أحد هدايا مجانية، والدول الإفريقية تريد شراكة على مستويات استراتيجية تُبنى مع بعضنا البعض من بلدان القارة والمجتمع الأوروبي وصولًا لبروكسل».

وأكد أن قمة بروكسيل فُتح فيها الملفات ذات الاهتمام المشترك بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية بأكملها، وناقشت قضايا دولية في معظم الجلسات، إضافة لقضايا الإرهاب والتطرف واستقرار وهدوء الممرات الملاحية المحيطة بالقارة الأفريقية، معقبًا: «قارة إفريقيا في منطقة جغرافية مشتعلة، وملتهبة وأهم وأخطر الممرات الملاحية تحيط بها».