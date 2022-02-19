عزيز مرقة يفتتح حفلاته الغنائية لعام 2022 من ساقية الصاوي غدا

يحيي الفنان الأردني عزيز مرقة، غدا، أولى حفلاته الغنائية بالقاهرة؛ لتكون باكورة أعماله الغنائية لعام 2022 بعد فترة غياب.

عزيز مرقة يطلق أغنية بتحلوي

الحفل من المقرر أن يقام في ساقية الصاوي بالزمالك، في السابعة مساء، وهو الأول له بعد إطلاق أغنية بتحلوي.

سعر تذكرة الحفل 250 جنيها

أغنية بتحلوي، من كلمات وألحان عزيز مرقة، والتوزيع مشترك بين عزيز مرقة وشركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية بتحلوي

وجاءت كلمات أغنية بتحلوي لـ عزيز مرقة، كالتالي:

بيحكوا عنك شي عادي

ماشي حالك رمادي

بتروحي بتيجي عالهادي

لا حس ولا حدا شايف

لو شافوا زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي

بتحلوي في عيني

دنيا كبيرة ما بتهتم

بكل صغير وشايل هم

شو تعودنا عالألم

لا حس ولا حدا شايف

لما تشوفيني بعيونك

وهالقلب يصير مجنونك

كل غصة بتحليها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي

بتحلوي في عيني

كل لحظة بشوفك فيها

كل نظرة و ساكن فيها

كل همسة… أه قوليها

بتحلوي في عيني

لو شافو زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتعيدي تكويني

لو شافو زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

بتحلوي في عيني