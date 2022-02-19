الديهي: حوار الرئيس السيسي مع رؤساء الدول بقمة بروكسل أزعج أعداء مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مخرجات حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمسئولين على هامش القمة الأوروبية الإفريقية ببروكسل، تصب في اتجاه احترام وتقدير دور الدولة المصرية الفاعل في الإقليم، كما أن هذا الحديث يزعج الكثيرين من أعداء الدولة المصرية.

وشدد على أن هناك من يكره الدولة المصرية، ويستهدف محاولة طمس جميع الإنجازات والتشويش عليها، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

رامي شعث ليس مصريا

وأضاف «الديهي»، أن رامي شعث، ليس مصريا، وهو نجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث، وحصل على الجنسية المصرية لكون والدته مصرية الجنسية، ويقف في بلجيكا ليهاجم الدولة المصرية، وكان الأولى والأجدر به وله أن يدافع عن قضيتنا جميعًا وهي القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن رامي شعث، يعمل على ما يكون مربحا أكثر بالنسبة له، فالأسهل والأكثر ربحية له هو الهجوم على مصر، «مالكش دعوة بحقوق الإنسان في مصر، ليه سايب قضيتك المركزية ومركز في الهجوم على مصر».

الديهي يشيد بالطيار وليد مراد

واستعرض الإعلامي، بعض النماذج الإيجابية، فذكر أن هناك طيارا مصريا يدعى الكابتن وليد مراد، كان يقود طائرة مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى لندن أبهر البريطانيين بهبوطه بكفاءة عالية من أول مرة بنجاح في مطار هيثرو أثناء عاصفة عاتية وظروف مناخية شديدة الصعوبة، وهذا نموذج يحتذى به، كما أشاد بهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في شباك نظيره نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري.

وتابع: «نفخر أننا مصريون هذه كفاءات مشرفة تدعو للفخر، وتعكس إمكانيات المصريين الكامنة، وينقصنا أن نأخذ ثقة في أنفسنا»، مشددًا على أن لقطة هبوط الطيار المصري يجب أن تكون تريند لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لا يعزف لحنا منفردا، وإنما يناشد المصريين بالاهتمام بمجدعة ونجاحات المصريين في كل مكان، ونبرز الأشياء الجيدة، مؤكدًا أننا دأبنا على الاهتمام بالفضائح والأشياء الكريهة، فنحن لدينا ما يليق بمصر وما يليق باهتمامنا، وننشر ونشيع عكس ذلك وكأن البلد لا يوجد بها شيء جيد.