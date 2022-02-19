الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غدا.. الطقس مستقر مع انطلاق التيرم الثاني

اتجهت أعين أبناء مدينة الإسكندرية إلى معرفة حقيقة تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث شهدت عروس البحر الأبيض المتوسط طقسا غير مستقر شهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة والتي صاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها 40-50 كم/ ساعة مع اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الموج يصل إلى 3 امتار.

لا تعطيل للدراسة غدا في الإسكندرية

وقال مصدر بمحافظة الإسكندرية، إنه لا يوجد أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث إن الطقس في الإسكندرية مستقر خلال اليوم وغدا وهو الأمر الذي لا يستدعي أي قرار بشأنه تعطيل الدراسة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن غدا الأحد يعد أول أيام الفصل الدراسي الثاني لطلاب مدارس الفترة الواحدة، حيث أنهت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتطهير المدارس وتعقيمها والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ونشر ملصقات التوعية لمجابهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وذويهم وجميع القائمين على العملية التعليمية .

إجراءات الفصل الدراسي الثاني لمدارس الإسكندرية

من جهته، أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات لمتابعة هذه الاستعدادات ، حيث أكّد علي اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، وتكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية الثماني، والالتزام بالبرنامج الزمني الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة، والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي.