«النور» بالإسكندرية أول مدرسة مزودة بمكتبة إلكترونية للمكفوفين

نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مقطع فيديو عن أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين على مستوى الجمهورية، بمدرسة «النور» للبنات، بإدارة وسط التعليمية، وذلك في إطار توجه القيادة السياسية للاهتمام برعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان «قادرون باختلاف».

محتويات المكتبة الإلكترونية للمكفوفين

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، إن المكتبة تضم 6 أجهزة سطور إلكترونية (Braille one)، بالإضافة إلى شاشة تلفزيون سمارت، تم توفيرها للمكتبة عن طريق المشاركة المجتمعية، كنواة لأول مكتبة إلكترونية على مستوى الجمهورية تخدم المكفوفين، وهي عبارة عن مفكرة إلكترونية ذكية بها خلايا برايل إلكترونية، تمكن الطالب الكفيف من الكتابة والقراءة بطريقة برايل بسهولة ويسر، كما يمكن عرض مكتبة كاملة عليها، يمكن تصفحها بطريقة برايل، وتوصيلها بشاشة كمبيوتر للعرض عليها كملف (Word)، حيث يحول هذا الجهاز ملفات البرايل إلى نصوص والعكس، مما يمثل نقلة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي في القراءة والكتابة بطريقة برايل.

مراحل تطور كتابة برايل للمكفوفين

وتضمن الفيديو مراحل تطور كتابة برايل للمكفوفين، التي بدأت بمرحلة المكتبة والمسطرة البلاستيك، ثم مرحلة «البيركنز»، التي دخلت مصر في أوائل التسعينيات ومازالت مستخدمة بمدارس النور حتى الآن، ثم مرحلة جهاز «برايل وان»، ويسمى السطر الإلكتروني، وهو يتيح للكفيف الكتابة بطريقة برايل، حيث يقوم بتحويل الكتابة إلى الخط المبصر والعكس، كما يمكن تحميل الكتب عليه وتصفحها بواسطة الكفيف، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت المعروفة، كما يمكن توصيله بمطبعة برايل فيقوم بالطباعة، ويمكن أيضاً توصيله بشاشة عرض لإلقاء المحاضرات التعليمية.

تحسين أوضاع ذوي الهمم

وقال مدير تعليم الإسكندرية إن الحكومة وضعت برنامجاً طموحاً للاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية والمعيشية، وتم تجهيز العديد من غرف مصادر التعلم بالمدارس، بالتعاون مع الاتحاد الأوربي واليونيسيف، كما تم تدريب معلمي التربية الخاصة والفكرية والاخصائيين ومعلمي التعليم العام على التوعية ببرامج الدمج وأنواع الإعاقات وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس، وكلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أنَّ هذا الاهتمام بدأ بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشارك ذوو الهمم في الأنشطة التربوية المختلفة الفنية والغنائية والموسيقية والمسرحية بجميع المدارس، ومنهم من حصل على ميداليات في البطولات الرياضية المختلفة.