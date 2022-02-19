استئصال ورم بالمخ لمريضة دون تدخل جراحي تقليدي في المجمع الطبي بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح استئصال ورم بالمخ لمريضة تبلغ من العمر 49 عامًا دون تدخل جراحي تقليدي، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه حضرت المريضة لمجمع الإسماعيلية الطبي وهي تعاني من تدهور في الإبصار ومشكلات في الرؤية وفشل محاولات ارتدائها لنظارة طبية أكثر من مرة في تصحيح حدة الإبصار لديها، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية للمريضة تبين أنها تعاني من وجود ورم تحت العصب البصري مباشرة.

وأضافت الهيئة، أنه نجح الفريق الطبي المتميز لجراحات المخ والأعصاب بالمجمع في إجراء جراحة ذات مهارة لاستئصال الورم بالمخ للمريضة، وذلك باستخدام المنظار عن طريق الأنف كبديلًا عن الجراحات التقليدية التي تستلزم فتح الجمجمة.

وتابعت، أنه تستخدم هذه التقنية (المنظار) لإجراء العملية بدون فتح لتجويف الجمجمة من الخارج؛ والذي يساعد على سرعة تعافي المريضة بعد إجراء العملية، وسرعة عودتها إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

واستكملت، أنه أجريت الجراحة للمريضة على يد نخبة من الأطباء المتميزين بالمجمع، ضمت كلًا من د. حازم محمد نجم، استشاري جراحة المخ والأعصاب، د. هشام محمد رفعت، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، د.علي موافي، نائب جراحة المخ والأعصاب، د. حسام عاطف، استشاري التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمجمع، وتحت إشراف د. قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية.

ولفتت، إلى أنه تبلغ تكلفة إجراء مثل هذه العمليات بمستشفيات القطاع الخاص 200 ألف جنيه، بينما تم إجراؤها للمريضة بنسبة مساهمة قدرها 300 جنيه فقط، حيث أنها من منتفعات التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبي مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما يضم أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية، والذي يساعد على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة للمرضى وبأعلى معايير الجودة العالمية.