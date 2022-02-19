عمر كمال يحتفل بوصول أحدث أغانيه لـ60 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

احتفل مؤدي المهرجانات عمر كمال مع جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتحقيق 4 كليبات له أعلى مشاهدات على «يوتيوب» وحصدهم 60 مليون مشاهدة منذ طرحهم.

وعلق «عمر»، قائلا: «إنتي قلبي 30 مليون مشاهدة، بحبك 8 ملايين مشاهدة، ضيعنا 20 مليون مشاهدة، البنات 2 مليون مشاهدة».

أغنية «إنتي قلبي»

واحتفل مطرب المهرجانات عمر كمال، بكليب أغنيته الجديدة التي تجمعه بشيماء المغربي، «إنتي قلبي»، بتحقيق 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الأغنية من كلمات إسلام المصري، ألحان علي صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو.

تقول كلمات الأغنية:

إنت قلبي وربنا

نسيتيني العكننة

تخنقيني تعصبيني

مش هتمشي من هنا

كل حاجه ف دنيتي

إنتي أصلا ضحكتي

وبأمانه إنتي الأمانة

نفسي آخد فرصتي

ماتيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال

حبيبي بس إنت مين غيرك إنت فالته وعاجبني يا غزال

مافيش بعد وعد لو برق رعد هفضل معاك مهما طال

يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال

أغنية «ضيعنا»

كما حققت أغنية ضيعنا بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة 20 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي وان تصوير الكليب في يوم واحد داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة.

أغنية «بحبك»

كما حققت أغنية «بحبك» 8 ملايين مشاهدة وهي الأغنية التي أهداها الفنان أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها وقام بأداء الأغنية مؤدي المهرجانات عمر كمال.

وتقول كلمات أغنية بحبك:

بحبك إيه.. بحبك كلمة توصف إيه

في إحساسي يا أغلى الناس .. يا ست الكلتاج رأسي ده أنا لو عنك اتكلم

سنين وسنين يعدي العمر

وأنا بوصف في إحساسي

وأنا لو عليا لـ أجيب لك من القمر حتة

وأجيب لك من النجوم ستة

وفوقهم روحي وعنيا

وأنا لو عليا لـ أخد من عمري وأديلك ومليون غنوةأغنيلك وأجيبلك قلبي ده هدية

يا روح قلبي.. يا ساكنة عيونيوالنني مافيش غيرك

في كل الدنيا يشغلني بتفاصيلك

أنا لو غبتي بس ثواني عن عيني مابيبطلش

قلبي عليكي يسألني

وأنا لو عليال أجيب لك من القمر حتةوأجيب لك من النجوم ستة

وفوقهم روحي وعنيا

وأنا لو عليا لـ أخد من عمري

وأديلك ومليون غنوة أغنيلك وأجيبلك قلبي ده هدية

أغنية «البنات»

وحققت أغنية البنات التي طرحها مؤخرا عمر كمال بمشاركة البلوجر التركي كوكسال بابا، 2 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: «دلع تاخد.. دلع قصاد فلوسك دلع عشان.. كل البنات تبوسك مفيش دلع.. يدولك علي بوذك دلع لو حتي ياسيدي بس بالكلام قلب البنات مش محتاج وساطة دول كائنات أبسط من البساطة أبسط حاجات وتبسطهم لو شوكولاتة أهم حاجة يحسوا منك باهتمام».