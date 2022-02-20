«وحش المنيا» صاحب أضخم عضلات بالصعيد.. «بياكل 40 بيضة في الفطار» فيديو

محمد الوحش، شاب في العشرينيات من عمره، ولد في قرية سوادة بشرق النيل في المنيا، اهتم قبل نحو 8 أعوام بممارسة رياضة كمال الأجسام لتساعده في عمله كحارس خاص «بودي جارد» متخصص في تأمين الاحتفالات والمؤتمرات وحماية بعض الشخصيات الشهيرة، كما شارك في 3 أعمال فنية مع كبار النجوم، إذ يعد صاحب أضخم عضلات في الصعيد.

عضلاته الضخمة تعرضه للتنمر في الشارع

وقال «الوحش»، خلال بث مباشر مع «الوطن»، إنه يتناول 6 وجبات غذائية في اليوم الواحد، ويأكل نحو 40 بيضة في وجبة الإفطار، ويمارس رياضة الجري وكمال الأجسام بشكل يومي دون انقطاع، ومنذ طفولته يتمني العمل «بودي جارد»، على الرغم من أنه يتعرض للتنمر خلال سيره في الشارع أو في قريته بسبب عضلاته الضخمة خاصة عند إرتداء ملابس صيفية خفيفة.

شارك في 3 أعمال فنية أحدها مع الزعيم

وأضاف «الوحش»، أنه شارك في 3 أعمال فنية كحارس شخصي، وهي رحيم، الأب الروحي، عوالم خفية، والأخير كان مع الفنان الكبير الفنان عادل إمام، وكانت مشاهده في هذه المسلسلات بسيطة لم تتجاوز بضع دقائق، مؤكدا أنه يعرض مقاطع فيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي نظير مبلغ مالي شهري يساعده علي مواجهة أعباء الحياة خاصة أن عمله كبودي جارد غير منتظم ومرتبط بمناسبات وقتية.

وأوضح أن رياضة كمال الأجسام تعتمد علي تناول الهرومونات وأنه من الصعب تكوين عضلات كبيرة الحجم بدون تناول المكملات، وحذر الشباب من تناول الهرمونات لأنها مضرة جدا بالصحة، خاصة في حال التوقف عن ممارسة رياضة كمال الأجسام التي تسبب في حدوث الآلم بالجسم.

«الوحش» يستغل عضلاته في نصرة المظلومين

وقال «الوحش»، إنه يتعرض للكثير من المواقف الإنسانية ويتدخل لنصرة المظلوم أو الضعيف، لافتا إلى أنه يستيقظ من نومه في الصباح الباكر ويتناول 40 بيضة في الإفطار، ثم يتوجه إلى صالة الجيم لممارسة الرياضة، إذ يمتلك صالة ألعاب رياضية «جيم»، ناصحا الشباب بالاهتمام بممارسة جميع الألعاب الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية.