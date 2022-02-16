محافظ المنيا يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للشهادة الإعدادية ، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 70.92%، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة ، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد مختار، وكيل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

رفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية

أكد المحافظ على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

عدد الناجحين 76313 طالباً بنسبة نجاح 70.92%

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111606 طالباً، حضر منهم 107599 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 76313 طالباً، بنسبة نجاح 70.92%.

وأنتهت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس الماضي، وتم رصد ومراجعة أعمال الكنترول بمنتهى الدقة لتفادي حدوث أي أخطاء في النتيجة.

ومن المقرر نشر النتيجة على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأيضا على صفحة مديرية التربية والتعليم، وعقب ذلك سيتم فتح باب التظلمات وتكون مقسمة إلى قطاعين، الأول شمال ويضم مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي، ووسط ويضم مركزي سمالوط والمنيا، والثاني جنوب ويضم مراكز أبوقرقاص وملوي ويرمواس.

وأدى 112591 طالبا وطالبة، امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022، داخل 528 لجنة عامة، دون أي عقبات وسط إجراءات احترازية ووقائية، إذ تم تشكيل غرف عمليات بالمراكز والمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى خلال فترة الامتحانات التي بدأت يوم 29 من شهر يناير الماضي، واستمرت حتى يوم 4 من فبراير الجاري، وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس، وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات.