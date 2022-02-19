أصالة تروج لحفلها بدبي: «بشوف كل واحد فيكم»

روجت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي بدبي، المقرر إقامته 25 فبراير الجاري.

وقالت أصالة: «بحس حالي بهالمكان عمّ غنّي وأنا بينكم.. ورغم أنكم كتار بس بعرف أشوف كلّ واحد منكم.. بنسى كلّ الدّنيا من الطاقة الحلوة اللي بتخلق بالجو.. وبيصير للأغاني معنى تاني».

وأضافت: «بكلّ الحب واللهفة عم بستنى معكم هالتاريخ لنلتقي بدبي بدولة السّعادة والأمان والجمال، وعم بستعد بكلّ فرح للقاءنا القريب».

أغنية «تقول تبغاني»

وطرحت أصالة مؤخرا، أغنية بعنوان «تقول تبغاني» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، وأهدتها لزوجها الشاعر فائق حسن.

وأعلنت أصالة ذلك من خلال تغريدة عبر منصة «تويتر»، معلقة: «بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق حسن».

وتقول كلمات الأغنية:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

واجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلا شي

وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي.

حفل التأسيس في السعودية

من المقرر أن تحيي أصالة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، حفلا غنائيا كبيرا مع الفنان رامي جمال في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان يوم التأسيس.

وروج المطرب رامي جمال منذ أيام للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ونشر البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعه بأصالة، معلقا: «جمهور الرياض الغالي، نشوفكم يوم 22 مع أختي الغالية أصالة، في حفل مختلف جدا إن شاء الله، في المناسبة الوطنية الغالية يوم التأسيس».