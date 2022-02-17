أصالة نصري تضم أغنيتين جديدتين لألبومها المصري المنتظر

انتهت الفنانة أصالة نصري، من ضم أغنيتين جديدتين لألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه مع منتصف العام الجاري، بعد أيام من طرحها لألبومها الخليجي مع شركة روتانا.

أصالة نصري تطرح ألبومها المصري منتصف العام

الأغنيتان تتكتم أصالة عليهما، لكن الأولى من كلمات عمر عبده وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماسترينج هاني محروس، أما الأغنية الثانية، فهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل وماسترينج هاني محروس.

من المقرر أن تحيي أصالة فى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حفلا غنائيا كبيرا مع الفنان رامي صبري فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان يوم التأسيس.

أصالة نصري طرحت ألبوما خليجيا بعنوان لا تَشْكُ للناس

أصالة نصري طرحت مؤخرا، ألبوم لا تَشْكُ للناس مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وكان من الحان الموسيقار طلال وتضم أغنيات

- أغنية لا تَشْكُ للناس، من كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي.

- أغنية سلطان المحبه، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل.

- أغنية أصالة أيضًا في ألبومها الجديد يا شايفين أنفوسكم كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

- أغنية أنا دخيل الله، من كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين وتقول كلماتها.

كما انها طرحت منذ أيام قليلة اغنية خاصة لعيد الحب باللهجة الخليجية بعنوان «تقول تبغاني»، وأهدتها لزوجها الشاعر فائق حسن، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي.

يذكر أن اصالة نصري كانت قد تزوجت من الشاعر فائق حسن مع منتصف العام الماضي بشكل مفاجئ غير متوقع منها جاء بعد انفصالها عن المخرج الفلسطيني طارق العريان.