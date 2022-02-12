أصالة تروج لأغنيتها الجديدة «تقول تبغاني».. فيديو
كتب:
شيماء رستم
06:12 م | السبت 12 فبراير 2022
أصالة
نشرت المطربة أصالة، منذ قليل، مقطعًا ترويجيًا من أغنية «تقول تبغاني»، التي طرحتها بالتزامن مع عيد الحب، وأهدتها لزوجها الشاعر فائق حسن، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي.
وقالت أصالة في تعليق على الفيديو، عبر منصة «تويتر»: «الآن يمكنكم الاستماع إلى أغنيتي الجديدة تقول تبغاني، على قناة روتانا يوتيوب، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر محمد، توزيع: عصام الشرايطي.
الأن يمكنكم الإستماع الي أغنيتي الجديدة #تقول_تبغاني على قناة روتانا يوتيوب ..— Assala (@AssalaOfficial) February 12, 2022
كلمات: الأمير بدر بن محمد
ألحان: بندر محمد
توزيع: عصام الشرايطي
#اصالة #روتانا#RotanaMusic@deezermena @rotanamusic https://t.co/R5NRUCzSs2 pic.twitter.com/Wl4mV3YASa
ونالت كلمات أغنية «تقول تبغاني» لـ أصالة، إعجاب المتابعين، وعلق أحدهم: «سمعنا يا روحي معقول ما نسمع؟؟؟؟»، وقال آخر: «مبروك أصولتنا»، وأضاف آخر: «تجنن الأغنية تجنن تقول تبغاني».
وأعلنت أصالة، في وقت سابق، إهداء أغنية تقول تبغاني، لزوجها الشاعر فائق حسن، من خلال تغريدة عبر منصة «تويتر»، معلقة: «بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق حسن».
كلمات أغنية تقول تبغاني
تقول تبغاني وتبغيني ماجيك
اجيك لوني على الكوع ماشي
اسرع من الطرف لرتد لاجيك
واجيك لوني طريح الفراشي
يالي تبشرني بصبحك لياليك
يالي حيات العمر دونك ولا شي
كانك تشوف اني معزك ومغليك
فعرف ترا روحي عشانك بلا شي
يذكر أن الفنانة السورية أصالة، طرحت مؤخرًا عدة أغان باللهجة الخليجية، ومن بينها: «أنا دخيل الله»، و«لا تشك للناس»، و«سلطان المحبة»، و«يا شايفين نفوسكم».