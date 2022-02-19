المؤبد لعامل في قضية حيازته لمواد مخدرة وتعاطيها في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي، وكمية من الترامادول بقصد التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وحاتم عبدالفتاح أبوشنب، وأمانة رفاعي فهمي، ويحيى عبدالرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهم للمحاكمة، عن أنه بنطاق دائرة الزاوية الحمراء، وحال عمل المتهم «محمد. س» 44 عامًا، عامل، أحرز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر «الحشيش»، وأحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر «ترامادول» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

رائحة اشتعال المخدر وراء ضبط المتهم

وجاء في تحريات المباحث، أن انبعاث رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر من سيجارة مشتعلة بيد المتهم، كان السبب وراء ضبطه، وتفتيشه عثر معه على قطع لجوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وعزا قصده الاتجار بتلك القطع التعاطي لتلك السيجارة.

وأثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وجود 23 قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنها 41 جرامًا، مع المتهم، والسيجارة المضبوطة تحتوي على فتات لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ثبتت إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لمادتي الحشيش والترامادول.