الجمهور يعلق على تهنئة دنيا سمير غانم لهشام ماجد: مستنيين «تسليم أهالي»

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، زميلها هشام ماجد على فيلمه الجديد «حامل اللقب»، وعبرت عن إعجابها به واستمتاعها بمشاهدته، وتفاعل الجمهور مع تهنئتها معلقين عقبال ما نهنيكم على فيلم «تسليم أهالي»، وهو الفيلم المنتظر الذي يجمع هشام ماجد ودنيا معا.

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تهنئة للفنان هشام ماجد، ونشرت صورة جماعية مع شقيقتها إيمي و زوجها الإعلامي رامي رضوان مع بطل الفيلم، خلال العرض الخاص للعمل، معلقة: «مبروك يا أغلى و ألذ شوما على الفيلم اللذيذ جدا».

وتفاعل عدد من المتابعين على تهنئة دنيا سمير غانم، ومعبرين عن تحمسهم لعرض فيلم الثنائي معا بعنوان «تسليم أهلي»، حيث علق آحدهم، «عقبال فيلم تسليم أهالي اللي إن شاء الله هيكسر الدنيا كلها يا روح قلبي»، و آخر قائلا: «مبروك عليه والله يوفقكم كلكم.. منتظرين فيلمكم».

بينما عبر آخرون عن سعادتهم لرؤية نشاط دنيا مرة أخرى هي وشقيقتها بعد فترة حداد طويلة، والتي كسرتها الشقيقتان خلال الأشهر القليلة الماضية، ومحاولة لمسايرة حياتهم الطبيعية مرة أخرى، حيث علق أحدهم، قائلا: «يا جمالك وحلاوتك ورقتك قمراية ما شاء الله عليكي يا دودي يا كل حياتي»، وآخر قائلا: «يا روحي أنت قمر أوي ما شاء الله عليكي يا دودي يا قلبي».

يعد فيلم «تسليم أهالي» من آخر اعمال الراحلة دلال عبد العزيز، حيث لم يكن فقط مسلسل «عالم موازي»، و فيلم «فرق خبرة» فقط التي شاركت بهم و لم تحضر عرضهم بسبب رحيلها، بل أيضا هذا يعد من آخر اعمالها، من المفترض أن يطرح في مايو 2022 بعيد الفطر المبارك.