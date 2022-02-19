دنيا سمير غانم تهنئ هشام ماجد بفيلم «حامل اللقب»: لذيذ جدا

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة الفنان هشام ماجد، على فيلمه الجديد «حامل اللقب»، وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها الفنانة إيمي وهشام ماجد، وعلقت عليها: «مبروك يا أغلى وألذ شوما على الفيلم اللذيذ جدا، مبروك هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام والممتع محمد ثروت ودنيا ماهر والمخرج هشام فتحي».

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم كانت أول الحضور في العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب»، ونشرت صورة تجمعها بـ هشام ماجد بطل الفيلم، وعلقت عليها: «مبروك يا أطيب قلب وألذ شوما في العالم، ربنا يوفقك.. حامل اللقب».

فيلم حامل اللقب

وتصدر فيلم «حامل اللقب»، قائمة الإيرادات، وحقق 394,783 جنيه أمس.

فيلم حامل اللقب بطولة هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ودنيا ماهر وليلى عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول البطل الذي يجسد دوره هشام ماجد، وهو لاعب كرة قدم، وزوجته دينا الشربيني تعمل طبيبة أمراض نساء، وتنشأ بينهما العديد من المشاكل الأسرية بشكل كوميدي.

دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أحزانها

تحاول الفنانة دنيا سمير غانم السيطرة على أحزانها بعد فترة الابتعاد عن الوسط الفني عقب وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وبدأت دنيا في التواجد بعدد من المناسبات الفنية، وكان من ضمنها حضور عدد من التكريمات لأسماء والديها الراحلين، وكان آخرها تكريمهم في موسم الرياض.

كما تواصل دنيا تصوير مسلسلها الرمضاني عالم موازي، الذي توقف بسبب إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا.