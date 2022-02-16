أحمد مراد يهدي دنيا سمير غانم «القتل للمبتدئين»: محبة مع سبق الإصرار

أهدى الكاتب الروائي أحمد مراد، نسخة من كتابه الجديد بعنوان «القتل للمبتدئين»، للفنانة دنيا سمير غانم، مرفقا بإهداء خاص لها، نصه: «محبة صافية مع سبق الإصرار»، وفقا للصورة التي نشرتها الفنانة الشابة عبر خاصية «استوري» على حسابها بـ«إنستجرام»، حيث وجهت له الشكر على إهدائها الكتاب.

وتستعد دنيا، خلال الفترة المقبلة، لاستئناف تصوير مسلسلها «عالم موازي»، المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022، بينما يعرض لها في موسم عيد الفطر السينمائي فيلم «تسليم أهالي» مع الفنان هشام ماجد.

أحمد مراد يطرح «القتل للمبتدئين» للمساعدة على الإبداع

يقدم أحمد مراد، خلال كتابه الأحدث «القتل للمبتدئين»، رؤيته حول الكتابة وتطوير الحبكة والقصة، لمساعدة المبتدئين في عالم الكتابة، سواء الروائية أو السينمائية، ويقدم من خلال الكتاب سيناريو الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» كنموذج.

ويتطرق مراد في الكتاب، إلى بدايته في الكتابة والمنهج الذي اتبعه في تطوير أدواته، بالإضافة إلى خريطة لإطلاق العنان للأفكار والتغلب على الانسداد الإبداعي، مرورا بخلق الشخصيات والحبكات المتماسكة البناء المتصاعد للأحداث، وغيرها من المعلومات التي تهم الكتاب.

الرواية إلى السينما من «الفيل الأزرق» إلى «كيرة والجن»

حول أحمد مراد، عدد كبير من أعماله الروائية إلى أفلام سينمائية، حققت نجاحا كبيرا، كانت البداية مع رواية «فرتيجو» التي تم تحويلها إلى مسلسل بنفس الاسم، من بطولة هند صبري، بالإضافة إلى فيلم «الفيل الأزرق» بجزئيه الأول والثاني، و«تراب الماس»، كما يستعد لعرض فيلمه السينمائي الثالث المأخوذ عن أصل روائي «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، عن رواية «1919»، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز.