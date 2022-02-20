حسام الخولي: «إحنا بلد اللي كان قاعد في الشارع اتبناله بيوت»

قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، إنه لحل أزمة الإيجار القديم يجب أن يتم أخذ المشكلة بهدوء، لأن مصر لا يوجد فيها من يتم إخراجه من منزله، «إحنا بلد اللي كان قاعد في الشارع اتبناله بيوت، وإحنا عندنا حكومة وإرادة سياسية العامل الاجتماعي دائما بيدخل فيها ومش متسابه مطلقه».

الخولي: المالك دائما ما يكون له طلبات ويحصل مقابلها على منافع

وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن المالك دائما ما يكون له طلبات ويحصل مقابلها على منافع ولكن يجب ألا يتوقع أن ياخذ كل ما يتمناه مرة واحده، «ده مش منطقي، وكل ما بنقسم المشكلة كل ما بتكون الأمور أبسط».

وأوضح أنه وفي حال تم حل جزء من المشكلة الخاصة بالوحدات السكنية فسنكون قد حللنا ثلث المشكلة القائمة حاليا، كما أن المالك وفي حال استفادته بتحرير العلاقة في التجاري سيمثل ذلك له أرقاما كبرى، «المالك هيجيله ميزات قوية».

أغلب مؤجري شقق الإيجار القديم انتقلوا لمساكن أخرى

وأكد على أن أغلب مؤجري الشقق الإيجار القديم المغلقة قد انتقلوا إلى مساكن أخرى، ولكنهم لم يتركوا تلك الشقق لتحويلها إلى مخازن، والمشكلة معقدة».

وتابع: «لو مثلا دكتور وواخد شقة فبياخد كشف ومينفعش الشقة تبقي بـ8 أو 9 جنيهات، والقصة اللي بنشوفها بين المالك والمستأجر فلازم نكون عارفين إننا زمان ولما اتعمل عقود الإيجار القديم كانت الدولة بتقوم على الاشتراكية، وفيه ملاك اتظلموا في الاشتراكية لما الحكومة ساعتها وقفت الإيجار وقللته، لكن بردو كان فيه منظومة اشتراكية يعني المحل اللي متاخد في العمارة بيبيع التموين بفلوس، وكانت البلد كلها منظومة على بعضها دايرة بالقصة دي، ومنظومة الاشتراكية عموما اتغيرت».