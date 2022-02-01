«مستقبل وطن» يدعم المنتخب الوطني برحلة تشجيع سادسة: تطلق للكاميرون غدا

يلتقي المنتخب الوطني بعد غد الخميس، مع المنتخب الكاميروني في مباراة نصف نهائي بطولة الإمم الإفريقية التي تنظمها الكاميرون، ودعمًا للمنتخب المصري، أعلن حزب «مستقبل وطن» انطلاق سادس رحلات الحزب إلى الكاميرون.

وقال الحزب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تنطلق فجر الخميس المقبل سادس رحلات حزب مستقبل وطن إلى الكاميرون لدعم المنتخب المصري.. يارب النصر لمصر».

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.