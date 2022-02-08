حزب مستقبل وطن يطلق حملة «شتاء دافئ» في المحافظات

أطلق حزب مستقبل وطن، حملة شتاء دافئ دعمًا للأهالي في محافظات مصر المختلفة، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف أمناء الحزب في المحافظات.

حملة شتاء دافئ

ويستهدف حزب مستقبل وطن من حملة شتاء دافئ، التخفيف عن كاهل البسطاء في المحافظات، وبدأت الحملة في محافظة الجيزة، وتحديدًا بمنطقة الشيخ زايد.

وقال المستشار محمد محمد مشرف، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة الشيخ زايد، إنه من منطلق المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن، أطلقت حملة شتاء دافئ لأهالينا بالشيخ زايد، لتخفيف عن كاهل البسطاء بالمدينة.

محافظة الجيزة

وأضاف مشرف، في بيان له، أنه خلال حملة شتاء دافئ في مدينة الشيخ زايد، تم توزيع عدد 1500 بطانية ولحاف فايبر على الأهالي.

محافظة دمياط

وفي محافظة دمياط، قامت أمانة مركز كفر سعد بقيادة المحاسب حسن موافى بتوزيع عدداً من الألحفة والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا بمركز كفر سعد، في إطار المبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في أماكن متفرقة.

محافظة الفيوم

كما واصلت حملة شتاء دافئ فعالياتها بأمانة حزب مستقبل وطن بمركز سنورس في محافظة الفيوم، من خلال قوافل توزيع الغطاء الشتوي من منزل إلي منزل للأهالي بهدف وذلك لتخفيف عن كاهل البسطاء.

حياة كريمة

جاء ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».