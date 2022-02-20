الناتو: روسيا تخطط لشن هجوم على كامل أراضي أوكرانيا

وجه ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» اتهامات جديدة إلى روسيا بأنها تخطط لشن هجوم على كامل أراضي أوكرانيا، بحسب تصريحات أدلى بها مساء اليوم لوسائل إعلام ألمانية، تزامنا مع تفاقم التوترات بين «موسكو» و«كييف» ورفع الحلف حالة التوتر، تأهبا لهجوم روسي محتمل على أوكرانيا.

وكان حلف شمال الأطلنطي الناتو أعلن صباح اليوم رفع حالة التأهب في صفوفه، معتبرا أن كل المؤشرات تؤكد أن روسيا تعتزم شن حرب على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو على مدار الأيام الماضية.

أمين عام الناتو: توقعات مرتفعة بهجوم روسيا على أوكرانيا

وقال الأمين العام لحلف الناتو إن الجميع متفقون على أن خطر وقوع هجوم من ورسيا على أوكرانيا مرتفع جدا، في تصريح يأتي بعد قيام الحلف بنقل موظفيه الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة لفيف الواقعة غرب البلاد، وكذلك إلى بلجيكا لضمان أمنهم والحفاظ على سلامتهم.

وبينما رفض أمين عام الناتو الإدلاء بأي تصريحات بشأن أعداد موظفي الحلف الذين تم نقلهم من أوكرانيا، أكد في الوقت ذاته أن مكاتبه لا تزال تعمل كما هي في هذا البلد الواقع شرق أوروبا والذي يخشى الغزو الروسي.

«الناتو» يراقب الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

وأكد أمين عام حلف الناتو إن الحلف والدول الأعضاء فيه يراقبون عن كثب التطورات بين روسيا وأوكرانيا، ويقيمون الوضع، مؤكدا أن الحلف سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة مع تطورات الوضع.

وتتسق تصريحات أمين عام حلف الناتو مع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده مقتنعة بأن موسكو ستشن هجوما عسكريا واسع النطاق على أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي، الذي تعد بلاده صاحبة النفوذ الأقوى في حلف الناتو، أن الهجوم الروسي المحتمل سيشمل حتى العاصمة الأوكرانية موسكو.

وكانت روسيا أجرت تدريبات عسكرية ضخمة اليوم تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت تتحدث دول غربية عن نشر موسكو أكثر من 150 ألف عسكري على حدود أوكرانيا.