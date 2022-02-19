حلف الناتو لـ«الوطن»: حشد روسيا لقواتها على حدود أوكرانيا ينذر بـ«صراع حقيقي»

ردا على التطورات المتسارعة بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وحشد موسكو قواتها على الحدود مع جارتها، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج أن حلفه يدعو روسيا إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية، مما يجب أن يصبح أول خطوة في تسوية الأزمة.

دانييلي: روسيا حشدت قواتها بلا هوادة على الحدود الأوكرانية

من جانبه، قال روجيرو دانييلي، الملحق الصحفي بالمكتب الإعلامي حلف شمال الأطلسي «الناتو» إن موقف الناتو من الأزمة الحالية الناتجة عن الحشد العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا وحولها، ينعكس في الملاحظات التي أدلى بها الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​اليوم وعلى هامش اجتماعات وزراء دفاع الناتو هذا الأسبوع.

وأضاف دانييلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حشدت روسيا قواتها بلا هوادة في أوكرانيا وحولها، في أكبر حشد عسكري منذ الحرب الباردة، ونحن لا نعرف ماذا سيحدث، لكن خطر الصراع حقيقي، لذا يواصل حلفاء الناتو جهودهم الدبلوماسية القوية لإيجاد حل سياسي، ومع ذلك على الرغم من مزاعم موسكو، لم نر أي علامة على الانسحاب أو خفض التصعيد حتى الآن، وعلى العكس من ذلك، فإن الحشد الروسي مستمر، ونحن نواصل المراقبة عن كثب».

الحلف يظل على استعداد للدخول في حوار جوهري مع موسكو

وتابع: «ندعو روسيا إلى أن تفعل ما تقول، وأن تسحب قواتها من حدود أوكرانيا، ستكون هذه خطوة أولى مهمة نحو حل سلمي، كما أنه لم يفت الأوان بعد على روسيا لتغيير مسارها، للتراجع عن حافة الهاوية، وتوقف عن الاستعداد للحرب، والبدء في العمل من أجل حل سلمي».

وأوضح دانييلي أن الأمين العام للناتو أكد أن الحلف يظل على استعداد للدخول في حوار جوهري مع موسكو، واتخاذ خطوات متبادلة ذات مغزى يمكن أن تحسن الأمن لجميع البلدان في أوروبا، ولروسيا أيضا، مشيرا إلى أن الناتو «قدم ​​مقترحات مكتوبة إلى موسكو، لتقليل المخاطر وزيادة شفافية الأنشطة العسكرية، ومعالجة الفضاء والتهديدات السيبرانية، والانخراط في الحد من التسلح بما في ذلك الأسلحة والصواريخ النووية».

وأشار المحلق الصحفي بالمكتب الإعلامي لحلف الناتو إلى أنه من الممكن إيجاد أرضية مشتركة، حيث إن هناك الكثير على المحك مثل العلاقات بين الناتو وروسيا والأمن الأوروبي وعبر الأطلسي، وفي النهاية مسألة كيف نرغب في تنظيم العلاقات بين الدول".

وفي السياق ذاته، قالت قوة العمليات المشتركة التابعة للجيش الأوكراني، يوم السبت، إن جنديين قتلا فيما أصيب أربعة آخرون، في قصف استهدفهم شرقي البلاد، بينما يتأجج الوضع يوما بعد الآخر على الحدود مع روسيا المجاورة.

وأضافت القوة أنها سجلت سبعين خرقا لوقف إطلاق النار حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن السلطات المحلية في جنوب غرب روسيا، قولها السبت إن قذيفة أصابت منزلا بقرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، وأحدثت أضرارا في سطحه من دون أن يصاب أحد بأذى.