تحطم طائرة هليكوبتر لسقوطها في شاطئ بـ فلوريدا «صور وفيديو»

تحطمت طائرة هليكوبتر، كان على متنها 3 ركاب، جراء سقوطها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطئ في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، وأجرت وكالات اتحادية تحقيقا في حادث سقوط الطائرة.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



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وقالت السلطات، إن الطائرة كانت مروحية من طراز «روبنسون آر 44»، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المروحية هي طائرة تجارية أم عامة.

وأظهرت لقطات مصورة لسقوط الطائرة الهليكوبتر في الماء في منطقة تغص بالسباحين، فيما هرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء، إلى مكان الحادث، وقالت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي في حالة مستقرة، فيما لم يصب الراكب الثالث.

«إدارة الطيران الاتحادية» تحقق في سبب الحادث

وتحقق «إدارة الطيران الاتحادية» في سبب الحادث بالتعاون المجلس الوطني لسلامة النقل، وقالت الإدارة، إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1:20 مساء بالتوقيت المحلي.

من جانبها، أغلقت السلطات، الشاطئ بين الشارع التاسع والشارع الحادي عشر بعد الحادث.