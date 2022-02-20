انتفاضة جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، قيام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بـ إغلاق كل الأقسام في السجون، فيما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أجبرت شرطة الاحتلال، مساء أمس السبت، الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على الخروج من حي «الشيخ جراح» بالقدس المحتلة.

أغلق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كل الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرا، وقال «نادي الأسير» الفلسطيني، في بيان، إن هذه الخطوات ستستمر حتى غدا الإثنين.

وكانت سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي، اتخذت في وقت سابق، إجراءات جديدة تمثلت في حرمان من زيارة الأهل والكنتين، ومحاولتها إجراء تغيير واسع على نظام الفورة.

وأضاف «نادي الأسير»، أن خطوات الأسرى لاحقا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حرب الاحتلال المفتوحة وعدوانه المتواصل على الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك عمليات التطهير العرقي المتواصلة وعمليات القمع والتنكيل والقتل خارج القانون والعقوبات الجماعية.

وأشادت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بوقفة المتضامنين الأجانب، والزيارة التضامنية لهيئات الأمم المتحدة والقناصل المعتمدين لـ«حي الشيخ جراح»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

شرطة الاحتلال تجبر ناشط المقدسي على الخروج من حي «الشيخ جراح»

من جانبها، أجبرت شرطة الاحتلال، مساء أمس السبت، الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على الخروج من حي «الشيخ جراح» بالقدس المحتلة، بعد إزالة مكتبه الرمزي للمرة الـ10 على التوالي، وتحرير مخالفة مالية بحقه.

وأخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كل المتضامنين وأهالي الحي من نقطة التجمع في الحي بالقوة، فيما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، الفلسطينيين على حاجز عسكري «دوتان» جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية، وكثفت من تواجدها العسكري.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أوقفت عشرات المركبات المارة من جنين إلى طولكرم وقرى منطقة يعبد، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».