إدانة مصرية لتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح

ذكرت وزارة الخارجية، أنّ مصر تتابع ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث يتعرض الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس.

إدانة مصرية لتهجير الفلسطينيين

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانة مصر لجميع المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، وتغيير الهوية الديموجرافية للقدس الشرقية، مؤكدًا ما تمثله تلك الممارسات من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرار لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

الإجراءات الأحادية تقوّض فرص حل الدولتين

وشدّد حافظ في هذا الصدد، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة وقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية وكذا بمدينة القدس الشرقية؛ وأعاد التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة.