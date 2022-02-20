2400 مدرسة تستقبل أكثر من مليون طالب في أول أيام التيرم الثاني بالمنيا

انتظمت الدراسة في المنيا مع بدء العام الدراسي الثاني اليوم الأحد، حيث استقبلت نحو 2400 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة أكثر من مليون طالب وطالبة بالابتدائي والإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني، وسط اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

صيانة المقاعد والفصول ودورات المياه

وأنهت مديرية التعليم بالمحافظة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة، حيث تم إجراء أعمال الصيانة بالفصول ودورات المياه والأفنية وتم التأكد من صيانة الإنارة وسلامة الشبابيك والنوافذ والأسوار الخارجية.

تقليل الكثافات داخل الفصول لمنع انتقال الأمراض

ووجه المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، وتقليل الكثافات داخل الفصول، حفاظا علي سلامة وصحة جميع العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب وإداريين.

كما تم التشديد علي إجراء أعمال النظافة الشاملة للمنشآت التعليمية وغسيل الأرضيات بالمطهرات والمعقمات، وصيانة المقاعد ولمبات الإنارة داخل وخارج الفصول والحمامات والمعامل، مع الإنتهاء من وضع جداول الفصل الدراسي الثاني للمعلمين والطلاب.

وساد طقس معتدل في كل أرجاء محافظة المنيا، وسطعت أشعة الشمس بعد أكثر من 48 ساعة من عدم الاستقرار في حالة الأرصاد الجوية، عقب ظهور موجة الأخدود العلوي التي اجتاحت البلاد منذ مساء الجمعة الماضية وتسببت في سقوط أمطار غزيره بأماكن متفرقة مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للرياح والأتربة وقد تمكنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إزالة تجمعات مياه الأمطار بالأحياء والشوارع الرئيسية.