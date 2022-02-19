انتظام الدراسة بالترم الثاني بمدارس الغربية.. وتشكيل لجان لتسليم الكتب

شهدت المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت، انتظام الدراسة وفعاليات الترم الثاني حيث توافد الآلاف من الطلاب والطالبات علي الفصول، وسط الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى كافة الإدارات التعليمية المنتشرة بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة، حفاظا على صالح العام.

انتظام الدراسة في الغربية وتوافد الطلاب على الفصول

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من تجهيز المدراس والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصل الدراسي الواحد.

صرح بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المهندس ناصر حسن، لافتا إلى أن الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني يومي السبت والأحد، مستشهدا بوجود تعليمات تم إرسالها إلى مديري الإدارات التعليمية الـ10 والتشديد على تطبيقها، وتم متابعة استعدادات كل مدرسة من قبل مدير الإدارة التعليمية.

لجان وعمليات بالإدارات التعليمية لحل مشكلات الطلاب

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساعديه بأهمية النظافة الشاملة للمبنى المدرسي، وغسيل الأرضيات بالمطهرات فضلا عن صيانة مقاعد الفصول ولمبات الفصول والمعامل والحمامات وكل ما يحتاج صيانة داخل المدرسة، والانتهاء من جداول الفصل الثاني للمعلمين وللطلاب.

وشدد وكيل التعليم بالغربية في تعليماته إلى مديري الإدارات التعليمية، على أهمية مراعاة عدم وجود كتابة أو ملصقات على الجدران، وفي حالة ضرورة تعليق أي تعليمات توضع فى حافظة بلاستيكية شفافة وتلصق أو تدبس على لوحة الفصل، مع ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن وجود تعليمات بعدم السماح بتواجد أولياء الأمور داخل المدرسة، وغلق البوابات واتباع التعليمات المنظمة لزيارات أولياء الأمور، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، ومراجعة مخازن المديرية لاستلام مخصصات الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني وتوزيعها على المدارس، وتطبيق التعليمات المنظمة لاستلام الطلاب للكتب ودفع المصروفات.

التأكيد على الطلاب باستخدام الكتب الدراسية

الجدير بالذكر الحرص علي تشجيع الطلاب على الحضور والتأكيد على الطلاب باستخدام الكتب الدراسية وعدم استخدام الكتب الخارجية، والتواصل مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لحل مشكلات المدارس.