لجنة انتخابات المهندسين تمد فترة الاشتراكات حتى انتهاء الاقتراع

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود، مد فترة سداد الاشتراكات الخاصة بالنقابة ولحين انتهاء العملية الانتخابية التي من المقرر أن تجرى على مرحلتين الأولى يوم الجمعة المقبلة 25 فبراير الجاري، والثانية يوم الجمعة 4 مارس المقبل.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

ووجهت اللجنة، في بيان لها، دعوة حضور انتخابـات نقابة المهندسين، وقالت: «تدعو اللجنة العليا للانتخابات مهندسي مصر للحضور والانتخاب».

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الانتخابات، المقرر عقدها يوم الجمعة 25 فبراير، بدءًا من الـ10 صباحا وحتى الـ7 مساءً، وستجرى على المراكز النقابية التالية:

1- رؤساء النقابات الفرعية.

2- نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

3- نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية.

انتخاب نقيب المهندسين

وستكون المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر عقدها، يوم الجمعة 4 مارس، بدءًا من الـ10 صباحا وحتى الـ7 مساء على المراكز النقابية التالية:

1- نقيب المهندسين.

2- الأعضاء المكملون.

وتابعت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، بأنّه تقرر مد فترة سداد الاشتراكات لحين انتهاء العملية الانتخابية.

وأكّدت اللجنة تطبيق أحكام المادة 13 من القانون بالنسبة للمهندسين الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في الجدول، الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات «آخر سداد 2020».

ويتنافس على مقعد النقيب العام 23 مرشحا، وبدأ عدد منهم مؤتمراتهم وجولاتهم الانتخابية، في ظل التركيز على عدة محاور تهم العمل النقابي، ومنها التدريب والتوظيف ومستشفى المهندسين بمدينة بدر وصندوق المعاشات والتعليم الهندسي.