انتخابات المهندسين 2022: مناظرة وتكريم موهوبين ومؤتمرات انتخابية «صور»

أعلن المهندس عبدالله سالم، المرشح على منصب نقيب المهندسين على رأس قائمة «مهندسين من أجل التقدم»، عن قبول المناظرة على منصب نقيب المهندسين، موضحا أنه طالب النقيب الحالي المهندس هاني ضاحي، والنقيب السابق المهندس طارق النبراوي على عمل مناظرة حول مستقبل النقابة وآليات تطويرها والبرامج المقابلة للتنفيذ لخدمة مهندسي مصر في انتخابات نقابة المهندسين 2022.

انتخابات نقابة المهندسين

وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين والمرشح على ذات المنصب لدورة جديدة، قد أكد في تصريح خاص لـ«الوطن» استعداده لمناظرة من يشاء من المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة المهندسين 2022 أمام الجمعية العمومية لمناقشة الأمور الخاصة بالمهنة والأعضاء، وهو ما رحب به المهندس طارق النبراوي، معلنا قبوله إجراء مناظرة ووصف المبادرة بأنها «مسلك حضاري».

ورحب المهندس عبد الله سالم، في بيان له اليوم، بالموافقة على إتمام المناظرة، مرحبا بانعقادها بنقابة المهندسين في الوقت المناسب، مؤكدا أن المناظرة المرتقبة تهدف إلى التوعية الثقافية ببرامج المرشحين وتخدم مصالح المهندسين المصريين المبدعين في كل المجالات لتطوير مهنة الهندسة ونقابة المهندسين لخدمة مصرنا الحبيبة الغاليه بالإبداع والابتكار والتطوير، مشيرا إلى أنها ستكون كاشفة للجمعية العمومية عن البرامج الانتخابية والارتقاء بالمهنة بالعلم لصالح الوطن.

تكريم الموهوبين

وكثف عدد من المرشحين في انتخابات نقابة المهندسين من مؤتمراتهم الانتخابية، حيث شارك أمس المهندس هاني ضاحي في الافتتاح التجريبي لنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة.

وأصدرت نقابة المهندسين بيانا اليوم أكدت فيه قيام نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة، تكريم ما يقرب من مائة مهندس وأسرهم، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، حيث شمل التكريم الخريجين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه.

وأشار المهندس أحمد علي، رئيس لجنة العلاقات العامة بنقابة مهندسي القاهرة، وأمين صندوق نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، إلى أن النقابة حرصت على تكريم المتفوقين من المهندسين وأبنائهم في مجالات عدة منها متفوقون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومجال الابتكارات العلمية ومجالات العلوم والرياضيات والمتفوقين في رياضات السباحة والدفاع عن النفس والشطرنج والباليه، وكرمت النقابة أيضا بعض المهندسين الحاصلين على جوائز في مجالات الهندسة المختلفة.

وأضاف أحمد علي أن نقابة مهندسي القاهرة حرصت كل الحرص على تكريم المهندسين خريجي عام 2020 والذي تأخر تكريمهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما شمل التكريم أيضا خريجي 2021 وأيضا حملة الماجستير والدكتوراه لعامي 2020 و2021.

كما كرمت النقابة المهندسين الذين اجتازوا الدورات التدريبية الميدانية بالمقاولون العرب.

مؤتمر انتخابي

كما عقد المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أمس، مؤتمرا انتخابيا بنادي المهندسين ببورسعيد، التقى خلاله عددا من القيادات والرموز النقابية بالمحافظة، في إطار الاستعداد لانتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال النبراوي، بحسب بيان عن حملته الإنتخابية، إن مجلسه سيعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع أكبر عدد ممكن من المهندسين استنادا إلى تطور وسائل التواصل، وتمكينهم من الرقابة على أعمال مجلس النقابة إعمالا لقاعدة توسيع فرصة المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات التي تحص المهندسين ومهنتهم.