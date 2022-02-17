انتخابات المهندسين.. «النبراوي» يستجيب لدعوة «ضاحي»: مستعد لمناظرة علنية معه

أعلن المهندس طارق النبرواي، نقيب المهندسين السابق والمرشح لمنصب نقيب المهندسين، استعداده لإجراء مناظرة علنية مع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، المرشح لذات المنصب.

مناظرة مرشحي نقابة المهندسين

وقال النبرواي، في بيان له، إنّ حملته الانتخابية مستعدة لتنسيق إجراء مناظرة علنية، والاتفاق على دعوة نقابيين مستقلين وعدد من قدامى المهندسين للإشراف عليها، بحضور أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.

وكان المهندس هاني ضاحي أعلن في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه مستعد لإجراء مناظرة مع من يرغب من المرشحين على منصب النقيب، أمام الجمعية العمومية في نادي المقاولون العرب.

وفي المقابل، ثمّن النبراوي دعوة منافسه لإجراء مناظرة علنية مع المرشحين لمنصب نقيب المهندسين.

وأكد النبراوي، أنّه يحق الجمعية العمومية الحصول على فرصة مناسبة للاستماع لجميع المرشحين، والتعرف على برامجهم الانتخابية وخططهم للنهوض بالنقابة ومواجهة التحديات التي تعترضها.

انتخابات نقابة المهندسين

وشدد نقيب المهندسين السابق، على أنّ المناظرة بين المرشحين للانتخابات مسلك حضاري حال أُجريت في أجواء من الشفافية والنزاهة، تضمن للمتناظرين فرصا متساوية في عرض برامجهم الانتخابية ورؤاهم المستقبلة لقضايا المهنة والنقابة.

واختتم النبراوي، بأنّ التاريخ العريق لنقابة المهندسين المصريين يفرض على المتنافسين كافة الرقي في الأداء النقابي والانتخابي، وأن يكون محركهم الأول هو صالح المهندسين، وأن يصدر قرار المهندسين من 30 شارع رمسيس حيث مقر نقابتهم وليس أي جهة أخرى.