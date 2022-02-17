«المهندسين» تفتتح مقرا جديدا لتقديم الخدمات النقابية

وقع المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، ممثلا عن هيئة مكتب النقابة، برتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا لتقديم جميع الدورات التدريبية لطلبة الأكاديمية، من خلال المحاضرين المعتمدين لدى نقابة المهندسين.

تقديم الخدمات النقابية للمهندسين

كما افتتح أمين الصندوق مقرًا لتقديم الخدمات النقابية للمهندسين، داخل الأكاديمية، موضحا أن هذا المقر يعتبر نموذجا تجريبيا تمهيدا لتعميم ذلك على جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، للتيسير على المهندسين المتواجدين داخل هذه الجامعات والخريجين أيضا.

وأشار «ناصر» إلى أن نقابة المهندسين لديها مركزا لتقديم الخدمات داخل جامعة القاهرة، وتقوم الإدارات المعنية بجهدا كبيرا لتيسير تقديم الخدمات المختلفة للأعضاء، على رأسها إدارة الخدمات النقابية، وإدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة، وقدم أمين الصندوق الشكر لمديري هذه الإدارات تقديرا لجهودهم.

أقسام كلية الهندسة

وخلال الزيارة شهد أمين الصندوق عددا من مشروعات خريجين كلية الهندسة بالأكاديمية، فيما أشارت الدكتورة مني البسيوني عميد الأكاديمية إلى أن كلية الهندسة بالأكاديمية الحديثة تشمل أقسام مدني وعمارة وميكانيكا وكمبيوتر واتصالات،، مثمنة وجود مقرا خدميا للمهندسين داخل الكلية كونه يقدم الخدمة، ميسرة لعدد كبير من المهندسين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الخريجين الجدد.

جدير بالذكر، أن افتتاح المقر جرى بحضور الدكتور معتز طلبة عضو المجلس الأعلى للنقابة، ورئيس الشعبة المعمارية.