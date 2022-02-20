سعر اليورو اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر

سجّل سعر اليورو اليوم الأحد 20-2-2022 تراجعا سعريا، في بداية التعاملات اليومية داخل البنوك المصرية، عقب استقرار دام يومين متتاليين.

وتعد العملة الأوروبية واحدة من العملات الأكثر طلبا لدى المستوردين المصريين بعد العملة الأمريكية «الدولار».

أفضل البنوك التي تبيع وتشتري اليورو اليوم

وصُنِف البنك المركزي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 07 17.80 جنيه للمواطنين اليوم، فيما سجّل بنك مصر أفضل البنوك التي يشتري منها المواطن اليورو اليوم، بسعر 17.9058 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في مصر بيعًا وشراءً في عدد من البنوك المصرية اليوم، حيث سجل في بنك الإسكندرية سعر 17.928 مقابل 17.694 جنيه للشراء، وبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 17.942 جنيه للبيع مقابل 17.733 جنيه للشراء.

وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 17.905 مقابل 17.696 جنيه للشراء، كما بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.92 مقابل 17.71 جنيه للشراء، وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 9 17.95 جنيه للبيع مقابل 17.715 جنيه للشراء في بنك ميد بنك، كما سجل سعر 17.928 للبيع مقابل 17.716 جنيه للشراء ببنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي اليوناني، بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.929 مقابل 17.722 جنيه للشراء.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-2-2022 بسعر 17.81 جنيه، وبيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.24 ريال، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.16 درهم، فيما بيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.34 دينار، وبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.13 دولار، كما بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 130.22 ين.