سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في مصر

ترتفع عمليات المشاهدة والبحث بشكل يومي عن سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم مقابل الجنيه المصري، خاصة لمن يرغب في السفر إلى الدول الأوروبية التي تتعامل بهذه العملة، حتى يمكنهم تحديد أفضل مكان للبيع أو شراء العملة الأوروبية.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أسعار العملات، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة والعاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري المسؤول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، نحو 17.70 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه للشراء، اليوم .

سعر اليورو اليوم في البنوك

وجاء سعر اليورو في بنك عودة اليوم الثلاثاء 15 فبراير 17.57 جنيه للشراء، ونحو 17.72 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.67 للشراء وسعر 18.84 جنيه للبيع.

وتباين سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم ليصل إلى نحو 17.67 جنيه للشراء 17.82 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد اليوم سجل سعر اليورو نحو 17.69 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 17.70 جنيه للشراء و18.84 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.70 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 17.69 جنيه للشراء، ونحو 18.91 جنيه للبيع، وسجل اليورو 17.67 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.