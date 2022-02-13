القباج: برنامج «فرصة» يوفر 50 ألف فرصة عمل في 8 محافظات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، وبرنامج وعى لتعزيز الفكر الايجابى يساهمان فى صناعة التغيير، مؤكدة أن التمكين الاقتصادى مفتاح كل الحقوق، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وجهان لعملة واحدة، للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادى، لافتة إلى أن البنك الدولى كانت له أيادى بيضاء فى دعم الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال توقيع برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي لنحو 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبري لتوفير 50 ألف فرصة عمل «مشروعات فردية وجماعية ووحدات إنتاجية».

برنامج فرصة يستهدف 8 محافظات

وأوضحت القباج أنه يجب أن تقيس اتجاهاتنا بمؤشرات الانجاز، والمساهمة فى أنشطة التمكين الاقتصادى للأسر، لافتة إلى أن شراكات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى مع الجمعيات الأهلية توفير فرص عمل لـ 50 ألف أسرة بما يعادل 250 ألف فرد مستفيد من برنامج فرصة.

وأشارت «القباج» إلى أن برنامج فرصة يستهدف 8 محافظات منها 7 محافظات مدرجة فى مبادرة «حياة كريمة» وهى: «الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الشرقية، الدقهلية» .

وتابعت القباج قائلة: «نتحرك حاليا على منهج علمى طبقا لقواعد البيانات المسجلة بالوزارة»، مشيرة إلى أن الفرص ستكون إما فردي من خلال سلاسل القيمة الإنتاجية أو العمل لدى الغير، في ظل اهتمام القطاع الخاص والأهلى بالتمكين الاقتصادى .

برنامج« فرصة» ممول من القرض الدولى

وأكدت الوزيرة أن المستثمرين الخمس للتداول فى البورصة كان تحدى لمواجهة سوق الاستهلاك ، وتعليم النشء على سوق المال ، وإعلان الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدنى نقلة حقيقية وتحفيز للمجتمع المدنى بطرح حلول مبتكرة ومكتملة.

وأوضحت «القباج» أنه سيصبح لدينا مرصدا أسريا واجتماعيا بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية لرصد التغيير فى الأسر، وهناك قواعد بيانات لبرنامج تكافل وكرامة، ولزاما علينا التنسيق بين مختلف الجهات، وتغيير وجه الوزارة من الإحسان إلى التمكين.

وأكدت وزيرة التضامن أن برنامج« فرصة» ممول من القرض الدولى يجري سداده من الدولة بهدف التنمية والإعمار، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع الشهر القادم.

وأشارت إلى أن هدف الوزارة تحويل كل مستفيدى تكافل وكرامة إلى كارت ميزة، حتى يكون لهم حسابات فى البريد أو البنوك.