وظائف الكهرباء 2022.. أول مارس آخر موعد لتلقي طلبات التعيين

حددت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعه لوزارة الكهرباء والطاقة يوم الأحد أول مارس المقبل آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل وظائف الادارة العليا التي أعلنت عنها وفقا لإعلان الهيئة رقم 1 لسنة 2022 «إدارة عليا» بمقرالهيئة بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا امتداد شارع عباس العقاد مدينة نصر القاهرة.

تفاصيل إعلان الوظائف رقم 1 لسنة 2022

وطالبت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعه لوزارة الكهرباء والطاقة المتقدمين الراغبين في شغل إحدى هذه الوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك ويرفق به «أصل + 7 نسخ» من المستندات المطلوبة ويسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة بالعنوان عاليه مرفقاً به المستندات التالية.

- بيان معتمد عن الحالة الوظيفية منذ بدء التعيين.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم مدعما بالمستندات

- اقتراحات تطوير العمل في الوظيفة المتقدم إليها.

الاطلاع على بطاقة وصف الوظائف للجنة الدائمة للكهرباء

وكشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 إن التعيينات المطلوبة لشغل وظائف الإدارة القيادية العليا تتم عن طريق التعيين طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية لافتا إلى أنه يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظائف المذكورة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة.

وظائف الإدارة العليا المطلوبة

واعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعه لوزارة الكهرباء والطاقة في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 نوعية الوظائف بمجموعة وظائف الإدارة العليا المطلوبة للتعيين وهي كالآتي..

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية من الدرجة الممتازة ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.

- مدير عام التمويل والنقد الأجنبي من درجة مدير عام، ويشترط الحصول علي مؤهل بكالوريوس تجارة وما يعادله.

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية من درجة مدير عام ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب يتواءم مع نوع وطبيعه العمل.

- مدير عام توليد الكهرباء المباشر من الخلايا الفوتوفلطية من درجة مدير عام ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ وتخصص مناسب.