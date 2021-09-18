غدًا.. آخر موعد لتلقي طلبات تعيين وظائف المصرية لنقل الكهرباء: يُفضل الذكور

تنتهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، غدا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، من استقبال طلبات المتقدمين لشغل 290 وظيفة تخصصية فنية في مجالات الهندسة «كهرباء قوى واتصالات»، والدبلومات الفنية بنظام ثلاث وخمس سنوات، وخريجي معهد المساحة؛ وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021.

أنواع الوظائف المطلوبة في تعيينات وزارة الكهرباء 2021

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التخصصات المطلوبة، للتعيين في الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل في مختلف القطاعات بالمحافظات لمواكبة التوسعات وتطوير المحطات، وهي 117 مهندس كهرباء حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020 و15 مهندس اتصالات حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020 و158 فني تشغيل حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020، و«خريجين دبلوم صنايع بنظامي ثلاث وخمس سنوات».

أماكن التعيين في وظائف الكهرباء 2021

وأشارت الوزراة إلى أن التعيين سيكون بنظام المكافأة الشاملة في التخصصات المطلوبة، وللعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمناطق «القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدن القناة ومحافظات الدلتا والمناطق التابعة لمصر العليا بمحافظات أسوان ومحطات توشكي ومنطقة كهرباء مصر الوسطي في المنيا ومحطات العوينات والفيوم».

12 شرطًا مطلوبًا للتعيين في وظائف الكهرباء 2021

وأعلنت الوزارة الشروط المطلوبة في المتقدمين للتعيين في وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء التخصصية الفنية وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021، على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا علي بكالوريوس الهندسة في التخصصات المشار إليها، مقيدا بنقابة المهندسين بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا حديث التخرج دفعات «2017 و2018 و2019 و2020».

- يستثنى من شرط سنه التخرج مهندسو الأعمال المدنية، وكذلك فني مساحة «دبلوم معهد فني مساحه»، من إحدى المعاهد المصرية المطلوب لهم خبرة 5 سنوات على الأقل.

- المتقدمون لوظيفة فني كهرباء، يجب أن يكون حاصلا على دبلوم ثانوي صناعي نظام 3 سنوات أو 5 سنوات تخصص كهرباء «شعبة تركيبات ومعدات كهربائية»، ونسبة مئوية للنجاح لا تقل عن 80% من الدرجة الكلية دفعات تخرج «2017 و2018 و2019 و2020».

- للعمل بالتشغيل بنظام الورادي لمهندسي كهرباء قوي ومهندسي كهرباء اتصالات، وكذلك فني كهرباء، يفضل الذكور.

- للعمل بوظيفة مهندس أعمال مدنية وفني مساحة لطبيعة العمل بالمناطق الصحراوية، يفضل الذكور.

- ألا يزيد السن عند التقدم على 28 سنة لمهندسي كهرباء قوى ومهندس كهرباء اتصالات، و25 سنة لفني الكهرباء وألا يزيد سن مهندسي الأعمال المدنية عن 32 سنة، وفني المساحة مطلوب لهم خبرة 5 سنوات على الأقل.

- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفيًا منها.

- أن يكون المتقدمون من المقيمين بالمحافظات الموضحة سابقا من واقع بطاقه الرقم القومي «سارية 3 أشهر قبل تاريخ الإعلان»، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واردة بالإعلان.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.