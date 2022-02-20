إنشاء كوبري مشاة في شارع رمسيس بـ17 مليون جنيه للحد من الحوادث

تشهد محافظة القاهرة، بعد قليل، وضع حجر الأساس لإقامة كوبري مشاة بشارع رمسيس، بجوار المستشفى القبطي، وذلك للحد من الحوادث، واستجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين وأهالي المنطقة.

ومن المقرر أن يستغرق إقامة الكوبري في تقاطع شارع رمسيس مع شارع يوسف وهبي، نحو 3 أشهر من اليوم.

ويشارك في وضع حجر أساس كوبري المشاة بشارع رمسيس اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن تدشين وإنشاء كوبري مشاة جاء تلبية لمطالب العديد من أهالي منطقة الضاهر للحد من مخاطر عبور المواطنين بين السيارات.

17 مليون جنيه تكلفة كوبري المشاة

وأشار المصدر إلى أن تكلفة مشروع كوبري المشاة بشارع رمسيس تبلغ 17 مليون جنيه، وذلك في إطار مجهودات محافظة القاهرة لتذليل العقبات وإزالة أي مخاطر تواجه المواطنين، بعدما لجوء المواطنين إلى عبور الشارع من خلال منافذ غير شرعية تهدد حياتهم وتسمح بتكرار الحوادث.

وذكر المصدر، أن محافظة القاهرة عينت مع الشركة المنفذة والمعنيين خلال الفترة الأخيرة موقع الكوبري، وتم البدء في وضع الرسومات، ومن ثم البدء في التنفيذ فورا لمنع تعريض حياة المواطنين للخطر.

وضع حجر الأساس

وشهدت الفترة الماضية مناقشة مطالب أهالي حيي الظاهر والأزبكية، حيث اجتمع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثالثة عشر ومقرها «عابدين - قصر النيل - الأزبكية - الظاهر - الوايلي»، مع المهندس محمد سعد مدير شركة القادسية للإنتاج الفني والإعلامي لمناقشة الترتيبات النهائية لوضع حجر أساس الكوبري.