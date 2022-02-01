محافظة القاهرة: العقار المحترق بالحسين حالته جيدة ويحتاج لترميم

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن اللجنة الهندسية التى عاينت موقع حريق الحسين أكدت أن العمارة التى تعرضت للحريق تحتاج إلى ترميم نظرا لأن حالتها الإنشائية جيدة وهى مصنفة ضمن الطراز المعماري، كما أن الحريق نال من المحتويات وأدى إلى حدوث اختناقات فى وقتها بالإضافة إلى الكشف عن وجود ضحيتين.

أعمال تطوير الحسين

وأضاف عوض في تصريحات لـ«الوطن» أن منطقة الحسين تشهد أعمال تطوير خلال الأيام المقبلة ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي وإزالة أي تشوهات لحقت بالمنطقة خلال العقود الماضية، وفى نفس الوقت انتهى حي وسط القاهرة من إزالة الآثار المترتبة على حريق منطقة الحسين.

متابعة محافظ القاهرة للحريق

وأشار «عوض » إلى أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تابع الحادث وتفقد الموقع وقتها وأشرف بنفسه على عمليات إطفاء الحريق الذى شب بشارع الباب الأخضر خلف المشهد الحسينى مساء الأحد الماضى، نتيجة احتراق كابل كهربائى امتد لعقارين وبعد انتهاء معاينة النيابة لبيان أسباب الحريق جرى العمل على سرعة إزالة آثار الحريق من الموقع، وقامت الحماية المدنية بإنقاذ المنطقة من كارثة بالسيطرة على الحريق بمشاركة 10 سيارات إطفاء ومحاصرة امتدادها للمبانى المجاورة.

الأوقاف تعلن عدم تضرر مسجد الحسين من الحريق

كما أكدت وزارة الأوقاف عدم تضرر مسجد الحسين بأى سوء بسبب الحريق الذي اندلع بأحد المباني بجواره مع انتظام أداء الصلاة فى مواعيدها.

وتشهد محافظة القاهرة أكبر مشروع لإحياء القاهرة التاريخية والبدء فى 5 مواقع حيث يجرى العمل فى منطقة جامع الحاكم من تطوير الواجهات للمبانى وتنظيم لافتات المحلات، بالإضافة إلى انطلاق تطوير منطقة درب اللبانة وإزالة الإشغالات مع حصر الأنشطة الضارة والتى لاتتناسب مع طبيعة المنطقة بعد تطويرها تمهيدا لنقلها إلى منطقة الحرفيين فى منشأة ناصر بإجمالي 900 محل وورشة علاوة على إقامة وحدات سكنية وخدمات.