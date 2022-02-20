محافظ الشرقية: لم نتلق شكاوى بسبب الطقس.. ونتعامل مع تراكمات المياه

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الحالة الجوية مستقرة في المحافظة وتم رفع معظم المياه على الطرق، موضحًا: «اليوم بدأنا دخول بعض القرى للتعامل مع تراكمات المياه، ومعدات ووحدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي تتعامل مع الوضع عن كثب».

«غراب»: نستعد للطقس السيئ ونتعامل من خلال غرفة العمليات المركزية

وأضاف «غراب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نستعد للطقس السيئ ونتعامل من خلال غرفة العمليات المركزية المتصلة بمختلف الجهات مثل الكهرباء وشركة المياه والحماية المدنية حتى نتعامل مع المشكلات».

«غراب»: لدينا وحدة التدخل السريع لدعم أي مركز يعاني من مشكلات

وتابع محافظ الشرقية: «لدينا وحدة التدخل السريع التي تتعامل بمعداتها ونحركها لدعم أي مركز يعاني من مشكلات، ولم نضطر إلى استخدامها بالأمس لأن أمطار الأمس كانت أقل من المتوسطة ولم تؤثر على حركة المرور ولم يكن هناك أي تراكمات».

وأردف: «نترك وفقا لخطة ونبدأ بالطرق الرئيسة التي تخدم أكبر عدد من المواطنين والكثافات السكانية وندخل على القرى والعزب المختلفة ولم نتلقَ أي شكوى بالأمس وحركنا الوحدات المحلية للتعامل معها والعمل سيكون مكثفا اليوم في القرى والعزب لأن الطرق الرئيسة تم التعامل معها بالأمس، ولا يوجد أي شيء مقلق أو مؤثر على حركة المرور والدراسة مستمرة».