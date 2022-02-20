سعد الصغير يكشف عن برنامجه الجديد «مولعها نار»: «عايزين إعصار»

يستعد الفنان سعد الصغير، لخوض تجربة التقديم التليفزيوني مجددا، من خلال برنامجه التليفزيوني الجديد «سعد مولعها نار»، الذي سيعرض عبر إحدى المحطات التليفزيونية.

سعد الصغير يكشف عن برنامجه الجديد

كشف سعد الصغير عن هذا الأمر، من خلال طرح برومو البرنامج عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليه قائلا: «عايزينها ولعة عايزينها نار هنهز الدنيا عايزين إعصار، انتظرونا قريبا في برنامج سعد مولعها نار».

وظهر الصغير، فى البرومو وهو يرقص على أغنية خاصة بالبرنامج، ويظهر بأكثر من لوك خلال البرومو، لكن لم يجر الكشف عن شكل وطبيعة البرنامج الذي سيقدمه وسينطلق عرضه قريبا.

يذكر أن الفنان سعد الصغير، كان انفصل عن زوجته الثانية الفنانة برلنتي عامر، التي أعلنت هذا الخبر مؤخرا، من خلال صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، إذ قالت «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

زواج سعد الصغير للمرة الثانية

وكانت برلنتي عامر هي أيضا من أعلنت خبر زواجهما في شهر أغسطس الماضي، من خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، بأنها تزوجت هي والصغير، وهو من أخبرها بإعلان زواجهما.

وليس هذا فحسب، وإنما كشفت بأنه قدم لها هدية 3 أطقم ألماظ، وطقم من الذهب الخالص، مؤكدة أن زواجها من الصغير لم يكن عرفيا، كما أشيع، لكنه زواج رسمي موثق عند مأذون وعلى أيدي شهود.

وهذا الأمر تسبب في مشادات كلامية بين برلنتي عامر والزوجة الأولى للفنان سعد الصغير، على مواقع التواصل الاجتماعي.