محافظ بورسعيد يبدي استياءه من حضور 11 طالبا فقط بمدرسة إعدادية

أبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استياءه من قلة عدد الطلاب في أول يوم بالفصل الدراسى الثاني، إذ رصد تواجد 11 طالبا بالصف الثالث من إجمالي 652 طالبا بمدرسة القناة الإعدادية بنين بحي الشرق.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بحث أبنائهم على الذهاب للمدرسة، بعد أن أظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول فشل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما دعا المعلمين والكادر الإداري بالمدرسة على مراقبة وتشجيع حضور الطلاب للمدرسة.

حرمان الطالب من دخول الامتحانات حال تجاوز نسبة الغياب

وشدد المحافظ على عدم حصول الطالب على رقم الجلوس وحضور الامتحانات في حال تجاوز عدد أيام الغياب المسموح بها.

كان اللواء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تفقد صباح اليوم، سير وانتظام العملية التعليمية بمدارس القناة الإعدادية بنين، والقناة الإعدادية بنات، وأشتوم الجميل الابتدائية، وذلك لمتابعة انتظام الطلاب في الحضور في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابع محافظ بورسعيد في بيان صحفي استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، لتوفير مناخ تعليمي آمن، وانتظام حضور المعلمين من كافة التخصصات، فضلا عن التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب.

وتحدث اللواء عادل الغضبان مع عدد من الطلاب حول أهمية الحضور بالمدرسة بانتظام، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصاري الجهد من أجل محاربة الدروس الخصوصية، وحمايتهم من مخاطرها.

واشار إلى أن اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية تؤثر بالسلب على الطالب وتهدر الوقت والمجهود، ولابد من الاعتماد على المدرسة والذات، لتحقيق مستوى دراسي أفضل خاصة وأن التعليم يشهد تطورا غير مسبوق خلال المرحلة الراهنة.

المحافظ: المدرسون مستعدون لخدمة الطلاب وانتظام الدراسة

وشدد المحافظ علي أن المدرسين متواجدون بالمدارس، ومستعدون لخدمة الطلاب، مؤكدًا أن حديث البعض عن عدم تواجد تعليم بالمدارس ومطالبة المدرسين للطلاب بعدم الحضور كذب ومحاولة للتشكيك في المنظومة التعليمية.