حوار.. وزير التعليم: كورونا لن تمنع فصل الطالب الذي تجاوز نسبة الغياب

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء امتحانات سنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد، بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها القدرة على إنجاح العام الدراسي الجديد رغم الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا، موضحا أن جميع المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه بالمدارس.

وزير التعليم: مستحيل إلغاء العام الدراسي الجديد بسبب جائحة كورونا.. ولدينا القدرة على إنجاح العام الدراسي بجميع المدارس

وقال شوقي، خلال حواره لـ"الوطن"، على هامش جولته التفقدية صباح اليوم بمدرسة أحمد زويل الرسمية المتميزة للغات بالتجمع الخامس، لمتابعة سير العملية التعليمية، إن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه مستحيل إلغاء العام الدراسي الجديد بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم تتابع سير اليوم الدراسي بجميع المدارس، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، وإلى نص الحوار:

شوقي: إلغاء امتحانات النقل إشاعات سخيفة.. وأطالب أولياء الأمور بعدم الالتفات للإشاعات

** في البداية.. ماذا عن الأنباء التي ترددت بخصوص إلغاء امتحانات سنوات النقل؟

أنباء غير صحيحة، ولا يمكن أن نفكر في إلغاء امتحانات سنوات النقل خلال هذا العام الدراسي الجديد، وهذه إشاعات سخيفة، وبقول لأولياء الأمور بلاش تلتفتوا للإشاعات، وامتحانات سنوات النقل قائمة هذا العام.

وزير التعليم: إلغاء العام الدراسي الجديد بسبب كورونا مستحيل.. "هناك تنسيقا كاملا مع الصحة لمتابعة كل ما يستجد عن الفيروس"

** هل استمرار جائحة كورونا من الممكن أن تؤثر على سير العام الدراسي الجديد وتتسبب في إلغائه؟

مستحيل إلغاء العام الدراسي الجديد مهما حصل ومهما بلغات صعوبات جائحة كورونا، وأن الوزارة عملت على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل جميع المدارس للوقاية من فيروس كورونا، وأن التربية والتعليم لديها خطط بديلة عديدة ستنفذ حال حدوث أي أزمات.

** وماذا لو حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا؟

سنتعامل معها بشكل طبيعي جدا، وليس لدينا أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وأن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتورة هالة زايدة، وزيرة الصحة، لمتابعة كل ما يستجد عن الفيروس، وكيفية مواجهته ومجابهته داخل المدارس حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العاملية التعليمية.

شوقي لـ"أولياء الأمور": من يتعدى نسبة الغياب سيفصل

** بعض أولياء الأمور متخوفون على أبنائهم الطلاب بسبب كورونا.. ماذا تقول لهم؟

أحب أقول لأولياء الأمور "أطمئنوا ومتخفوش على أولادكم لأنهم فوق رؤوسنا.. وبنعمل كل حاجة علشان نحافظ عليهم"، ولدينا خطط تعليمية متميزة لتقديمها لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

** وماذا عن الحضور والغياب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد؟

هناك تسجيل غياب وحضور بالمدارس، وفي حال تخطي أي طالب نسبة الغياب المقررة سيتم فصله، ومعندناش رفاهية تضيع الوقت، وبنعمل كل حاجة علشان ننجح العام الدراسي الجديد رغم كل الظروف الصعبة في ظل تدعيات فيروس كورونا.

وزير التربية والتعليم: لا يوجد قرارات بإلغاء القصة في اللغة العربية

** هل اتخذت الوزارة قرارا بإلغاء القصة في اللغة العربية بمراحل التعليم؟

لا يوجد أي قرارات بشأن إلغاء القصة في اللغة العربية، ولكنها ستكون للقراءة والإطلاع، ودائما نفكر في تقديم تعليم عالي الجودة لجموع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

** وماذا عن تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام؟

تسلمت عدة مدارس اليوم تزامنا مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد العديد من أجهزة التابلت وتم تسليمها للطلاب، استعدادا لانطلاق الدراسة الإلكترونية والدخول على بنك المعرفة المصري ومنصة التعلم.

** وماذا عن الدروس الخصوصية؟

دعني أتحدث اولا عن مجموعات التقوية لأنها البديل الوحيد للدروس الخصوصية، وستكون اختيارية وليست إجبارية، ولن ولم يجبر أي طالب على مجموعات التقوية، أما الدروس الخصوصية فهناك تنسيق كامل مع الوزارات المعنية لإغلاق كل مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، وسنعمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع التلاميذ بمختلف مراحل التعليم المختلفة.

** وماذا عن إغلاق المدارس بعد تحصيل المصروفات الدراسية؟

غير صحيح، وهذه إشاعات ليس لها أساس من الصحة، وسنعمل على التصدي بكل قوة لهذه الإشاعات التي من شأنها تهديد العملية التعليمية، ولكن لن ولم نتطرق لها وسنتصدى لها على أرض الواقع.