شروط وأحكام تجربة رامز جلال في السعودية.. «اللي قلبه ضعيف مايحضرش»

تصدر الفنان رامز جلال، محركات البحث على «تويتر»، بعد الكشف عن تفاصيل تجربة جديدة يقدمها الفنان رامز جلال، تُعرف بـ«تجربة رامز»، وهو برنامج المقالب في السعودية، الذي يبدأ من يوم 30 فبراير ويستمر حتى 26 فبراير المقبل، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة لمقالب الفنان رامز جلال.

وصف فعالية رامز جلال

تبدأ تجربة رامز جلال، اليوم الموافق 20 من فبراير الحالي، وتستمر الفعاليات حتى يوم 26 فبراير، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.

الشروط والأحكام قبل الدخول لـ تجربة رامز

يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها، والتذاكر غير قابلة للإلغاء والاسترجاع أو التبديل.

وبشراء هذه التذكرة، توافق على الامتثال لكل الأحكام والشروط والامتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.

إلغاء التذكرة

في حالة إلغاء وتأجيل تذكرة رامز جلال، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة، تعاد قيمة التذكرة كرصيد في المحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة، ويحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة للفعالية نفسها أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة، ويجب الاستفادة من الرصيد خلال فترة الموسم فقط.

يُمنع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات، كما يمنع دخول الطعام والمشروبات، والالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات، وينصح بعدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب الاماكن المغلقة.

يكون حامل التذكرة مسؤولًا عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها، كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكرا إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

ويُفتش حاملو التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وستُصادر المواد الخطرة والمحظورة، كما تُصادر كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان، ويوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت.

نشط فني لـ رامز جلال

يواصل الفنان رامز جلال تصوير فيلمه الجديد فيلم «نصي الحلو»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته لأول مرة عبدالباسط حمودة، إضافة إلى حمدي الميرغني، ومحمد ثروت وتارا عماد، ويزو، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.