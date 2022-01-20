أشرف زكي: رامز جلال ولد شقي ومحبوب وجدع.. ووالده كان ليه أفضال علينا

حل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيفًا على برنامج «توب تريندينج»، المذاع على قناة TeN الفضائية، وكشف عن أن الفنان رامز جلال لم يتغير منذ الدراسة وحتى الآن، خاصة في مسألة «المقالب»، مضيفًا: «رامز ولد شقي محبوب وجميل وجدع، وصاحب صاحبه، وبعيًدا عن المقالب هو على المستوى الإنساني أخ وابن غالي».

وأضاف «زكي»: «هو من عائلة محترمة، ووالده أستاذنا جميعًا، وصاحب أفضال علينا، وبيتهم بيت كرم، وربنا يخليهم لينا ويسعدهم ويكرمهم وربنا يهدي رامز».

أصدقاء نقيب الممثلين من الوسط الفني

وتحدث نقيب المهن التمثيلية عن أصدقائه من الوسط الفني، وهم أيمن سلامة، وأيمن عزب، وأحمد شفيق، لافتًا إلى أن الشخصيتين الأخيرتين من جيرانه ويعيشان في نفس الشارع، موضحًا أنه ساهم في دخولهما معهد التمثيل، وهما من رفقاء العمر، أما المؤلف أيمن سلامة، فهو يؤمن بموهبته وقيمته ووضعه، واجتازا معًا الكثير من المصاعب، مضيفًا: «هو من المخلصين الأوفياء في زمن عز فيه المخلصين الأوفياء».

تأثير منصبه على حياته الشخصية

وأشار إلى أنه بعد توليه مهمة نقيب المهن التمثيلية تأثرت حياته الشخصية كثيرًا، موضحًا أنه قصر مع زوجته وابنتيه، و«أحلى سنين العمر راحت في العمل، ولكن عزائي إني سايبلهم في البنك حب الناس، وهذا هو رصيدي، وهم مؤمنين برسالتي واللي بعمله، ووقفوا معايا وتحملوني، لأني بروح وأنام وأصحى على مشاكل وهم مش ذنبهم إني بتخانق وبزعل».

أما عن رأيه في الفنان محمد رمضان، فأشار إلى أنه ممثل متميز جدًا وإذا كان البعض يختلف معه بسبب تصرفاته، إلا أنه ممثل «شاطر».