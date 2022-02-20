تجربة رامز جلال بموسم الرياض تتصدر ترند تويتر مع أول يوم لها

تصدر النجم رامز جلال، موقع التغريدات «تويتر»، وجاء هاشتاج تجربة رامز جلال، بقائمة الأكثر تداولاً عبر الموقع حيث دشن مستخدمو «تويتر» الهاشتاج، بعد إعلان القائمين على موسم الرياض، عن ضم «تجربة رامز» لأول مرة في الشرق الأوسط بفعاليات موسم الرياض.

تفاصيل تجربة رامز في موسم الرياض

وحرص رامز، على توجيه الشكر لمعالي المستشار بإعادة نشر المنشور، وكتب عليه: «شكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللا محدود على تجربة رامز لأول مرة في الشرق الأوسط.. انتظرونا في بوليفارد رياضي سيتي».

موعد تجربة رامز في موسم الرياض

وتبدأ تجربة اليوم وتستمر الفعاليات حتى يوم 26 فبراير، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.

جدير بالذكر أن الفنان رامز جلال، حصد مؤخراً جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائز «joy awards» والذي ينظمه موسم الرياض ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه بالمستشار تركي آل الشيخ، بالرياض.

وقدم المستشار تركي آل شيخ، الجائزة لـ رامز جلال وسط تشجيع كبير من الحضور، وقال لها: ما دام برنامجك حصل على أعلى نسب مشاهدة إذن هو ناجح.

ورد عليه رامز قائلاً: «فرحان جدًا وسعيد بتكرمي بالجائزة دي والمشوار اللى مشيته في إم بي سي واللي بينتقدني جامد ببقى عارف أن ربنا هيكرمني جامد، وأشكر كل الناس اللي وقفت معايا وعلى رأسهم تركي آل الشيخ، وأي حد عملت فيه مقلب بعتذر له، ونفسي في فنان العرب محمد عبده.. وأهدي الجائزة لابني ياسر، فيما سجد شكراً لله على الجائزة وحب الناس».