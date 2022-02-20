تسليم 3306 وثائق تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في إطار زيارة الوزير للمحافظة.

وزير القوى العاملة يتابع أوضاع العمالة ببورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير القوى العاملة على زيارته المستمرة لبورسعيد، لمتابعة مستجدات أوضاع العمالة وأصحاب المهن المختلفة ببورسعيد، والحرص على توفير وثائق تأمينية للعاملين والحفاظ على حقوقهم.

سعفان يحضر معرضا لمركز التدريب المهني

ومن المقرر أن تشمل الزيارة عقد اجتماع موسع بديوان عام محافظة بورسعيد، يتم خلاله افتتاح معرض خاص بمنتجات المتدربين والمتدربات في مجال تفعيل الملابس لمركز التدريب المهني لمديرية القوى العاملة، وتسليم 3306 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تسليم 100 شهادة اتمام الدورات التدريبية، وتسليم عدد من عقود العمل لذوي القدرات الخاصة

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على مدار يومين حيث افتتح أول امس مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة ، والتي تحمل اسم القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل.

كما عقد الوزير والمحافظ لقاء مع المتسابقين لاستعراض الملامح الأساسية للمسابقة، والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المتسابقين.

وأشاد وزير الأوقاف، في بيان صحفي، بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة الأوقاف، وذلك حتى يتثنى تنفيذ عمل يليق بالقرٱن الكريم والدولة المصرية والمتسابقون.

وأوضح المحافظ أن اللجنة العليا المنظمة للمسابقة تعمل منذ 8 أشهر، لافتا إلى أن اللجنة مشكلة من مختلف الدول لتحقيق أقصى درجة من الشفافية في اختيار الفائزين.

كما أوضح محافظ بورسعيد أن المسابقة تختلف عن المسابقات خلال السنوات الماضية، كونها تشمل فروعا جديدة إضافة للأفرع الأربع بالمسابقة ، مشيرا أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، والتي تحتضن أفكار الشباب ، كما أشار إلى أن بورسعيد نجحت خلال خمس أعوام في تنفيذ المسابقة على أعلى مستوى كونها مدينة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية المتواصلة في كافة الاتجاهات، حتى أصبحت ملتقى للثقافة والعلم والدين.