محافظ بورسعيد يشهد انطلاق ماراثون مدرسة نيرمين إسماعيل الدولية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة نيرمين إسماعيل رئيس مجلس إدارة مدرسة NIS ببورسعيد، انطلاق ماراثون رياضي صباح اليوم، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من طلاب المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

المحافظ: تشجيع ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية بين الطلاب

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، على أهمية التعاون المثمر بين المحافظة والمؤسسات التعليمية والرياضية في تنفيذ ورعاية الأحداث الرياضية المشتركة، وحث الطلاب على المشاركة بها؛ تشجيعا لثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية، والتي تعمل على تجديد طاقة الطلاب وتحفيزهم على تحقيق الإنجاز والتفوق.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن تنفيذ الماراثون الرياضي لطلاب مصر يأتي في إطار تعريف الطلاب بالإنجازات والمشروعات القومية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، فضلا عن التعرف على المعالم السياحية المميزة للمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة مدارس NIS

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد استقبل اليوم، الدكتورة نيرمين إسماعيل رئيس مجلس إدارة مدارس NIS، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة والمدرسة، في مجال تبادل خبرات التدريب والتعليم، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، على أنه سيتم التعاون مع مدرسة نيرمين إسماعيل الدولية، من خلال تدريب المعلمين على أحدث النظم في التعليم التي تساهم في تحقيق تواصل أسرع مع الطلاب خلال تلقي المواد العلمية، بما يحقق تطورا في مستوى وأداء المعلمين، يتماشى مع أهداف تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار المحافظ خلال اللقاء، إلى أهمية المدارس والنهضة التعليمية، والتى تعد أساس تعمير وبناء البلدان وتنشئة الأجيال القائمة على بناء المستقبل، مستعرضا آخر التطورات في القطاع التعليمي بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نيرمين إسماعيل، الشكر لمحافظ بورسعيد، مؤكدة على فخرها بالتنمية والإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد، وحرصها على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، بما يحقق أهداف التطوير المنشودة في العملية التعليمية تماشيا مع جميع المجالات التي حققت تنمية غير مسبوقة بمحافظة بورسعيد.