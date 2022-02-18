محافظ بورسعيد: متسابقون من 66 دولة يشاركون في المسابقة العالمية للقرآن

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن تنظيم المحافظة الدورة الخامسة للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم رسالة سلام للعالم كله مفادها أنه نزل في مكة وقُرئ في مصر.

وأضاف الغضبان خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هذه الدورة تشهد تكريم القارئ المصري الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل وهو أيقونة شيخ مشايخ مصر في التلاوة، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف نجحنا في الاستمرار في هذه المسابقة».

صدى واسع في العالم كله

وتابع محافظ بورسعيد، أن لهذه المسابقة صدى واسع في العالم كله، إذ يشارك فيها 66 دولة عربية وإفريقية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن أعضاء لجان التحكيم من مالي وليبيا ومصر : «نرسل رسالة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والاستقرار وتفسير القرآن الكريم».

تفسير القرآن والعمل به

وأردف: «لأول مرة في هذه المسابقة نحرص على تلاوة القرآن وتفسيره والعمل به»، مشيرًا إلى أن الفائزون يُكرمون في مصر ويتحدثون في بلدهم عما عاشوه فيها ويتم تنظيم رحلات ترفيهية لهم في محافظة بورسعيد ومصر كلها، حيث يزورون المساجد والكنائس والمناطق الصناعية والسياحية.

وأكد: «بعض المتسابقين في الدورات السابقة جرى اعتمادهم في الإذاعة والتليفزيون وإذاعة القرآن الكريم وبدأوا مشاركتنا في لجان التحكيم واللجنة المنظمة، وأحمد الله على أننا وصلنا إلى مستوى رائع».