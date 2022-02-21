«الصحة» تحذر المصابين بكورونا من استقبال الضيوف خلال العزل المنزلي

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وقالت في تقرير رسمي لها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي الفيروس، إن المصابين عليهم الحرص على عدم استقبال الضيوف خلال فترة العزل.

«الصحة» تحذر من الاقتراب للأطفال خلال فترة العزل

وتابعت الوزارة فى تقريرها الرسمي، بأنه أثناء فترة العزل المنزلي لابد من الحرص على ارتداء الكمامات عند التحدث مع الآخرين، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد التام عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال، باعتبار أن هذه الفئات أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة، بأنه يجب الحرص على استخدام مصابي العزل المنزلي للأكواب والأطباق ذات الاستعمال للمرة الواحدة، فضلا عن أهمية التهوية الجيدة للمنزل وفتح الشبابيك وتطهير الأسطح بشكل دوري بالمنظفات المناسبة، إضافة إلى تقديم الطعام من خلف الأبواب والحرص على شرب المياه بمعدل 8 لـ10 أكواب في اليوم، للحفاظ على درجة حرارة الجسم، وفى حال التعامل المباشر مع مصاب كورونا يجب ارتداء الكمامات للحد من انتقال العدوى.

%80 من مصابي كورونا يخضعون للعزل المنزلي

وأوضحت الوزارة، أن معظم إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر حالات بسيطة ومتوسطة، و80% منها تخضع للعزل المنزلي، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من العدو.

وأشارت الوزارة إلى أن لقاحات كورونا أصبحت من أهم الإجراءات الاحترازية، والتي تساهم في خفض معدلات التردد على المستشفيات، وكذلك ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الوباء.