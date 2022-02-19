الصحة تعلن ارتفاع معدلات الشفاء بمستشفيات العزل لـ85.1%

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا لـ85.1% داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، ورغم دخول مصر الموجة الخامسة من الفيروس إلا أن حدة الأعراض على المواطنين المصابين بالفيروس تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، بسبب الحصول على لقاحات كورونا.

عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا

واستعرضت الوزارة في تقريرها موقف مصر من اللقاحات، موضحة أنه وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية إلى أكثر من 878 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الثانية 29.402 مليون مواطن، والجرعة الأولى وصلت الى 38.9490879 مليون مواطن، مناشدة المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين، وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي

وتابعت الوزارة في تقريرها الرسمي أن مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، جرى تزويد الفرق الطبية بها لمتابعة إصابات العزل المنزلي، وتقديم سبل الرعاية الكاملة للحالات وتحديد أنواع الأطعمة المقدمة لهم والتحذير من بعض المشروبات.

وأضافت الوزارة أن زوال الأعراض المرضية لمصابي كورونا يكون في غضون 10 أيام، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بينما أعلنت الوزارة إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس وهو 465423 من ضمنهم 397218 حالة تم شفاؤها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.

كما أوضحت الوزارة في تقريرها أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أهمية اللقاحات ودورها في تخفيف معدلات الوفاة من الفيروس.