«الصحة»: مصاب كورونا بعد 5 أيام دون أعراض لا يعتبر ناقلا للعدوى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التعديل المقرر بشأن مدة العزل الصحي المعلن مؤخرًا يرتبط بما يظهر من نتائج الدراسات عالميا ومحليا، مضيفا أن الأبحاث توصلت إلى أن من يصاب بكورونا ولا تظهر عليه الأعراض لا يعتبر ناقلًا للعدوى بعد 5 أيام من إصابته.

المصاب بكورونا دون أعراض يمكنه الخروج بعد 5 أيام

وأوضح «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن المصاب بكورونا ولم تظهر عليه الأعراض يمكنه الخروج من العزل بعد 5 أيام، ومن تظهر عليه الأعراض يبقى لـ10 أيام وخاصة أعراض ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس.

توفير كواشف «PCR» لطمأنة المجتمع

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزارة تهدف لتوفير كواشف «PCR» للكشف عن الإصابات لدى المواطنين، من أجل طمأنة المجتمع، موضحا أن الاختبارات تساعد في الكشف عن مصابي كورونا حتى ولو لم تظهر عليهم الأعراض من أجل حماية الآخرين والمجتمع.

وكانت وزارة الصحة استعرضت في تقريرها موقف مصر من اللقاحات، موضحة أنه وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية إلى أكثر من 878 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الثانية 29.402 مليون مواطن، والجرعة الأولى وصلت إلى 38.9490879 مليون مواطن، مناشدة المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين، وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.